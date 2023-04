Carlos Alberto de Nóbrega se emociona durante homenagem e relembra carta do pai: - É a minha bíblia

26/04/2023 | 13:10



Carlos Alberto de Nóbrega participou do programa Faustão na Band na última terça-feira, dia 25, e recebeu uma emocionante homenagem que deixou o apresentador nostálgico.

O humorista foi surpreendido com uma sequência de fotos que revisitaram o seu passado e o pai, Manuel de Nóbrega que também foi um comediante muito famoso por seu trabalho em A Praça da Alegria, antiga versão do A Praça é Nossa. Ao se deparar com uma foto onde o pai aparecia digitando em uma máquina de escrever, Carlos Alberto revelou que ainda guarda uma carta de Manuel, mas não pode voltar a lê-la.

- Eu escrevi em casa, na máquina de escrever dele. Um dia eu cheguei e tinha essa máquina de escrever e uma carta, que eu não posso ler. Não aguento não. Meu médico pediu para eu não fazer isso.

Apesar de não voltar a abrir o documento, o humorista contou que ainda se lembra de cada palavra que foi escrita no papel e segue os pedidos à risca.

- É a minha bíblia. Faço exatamente o que ele me pediu.

Ao longo de várias mensagens carinhosas que Carlos Alberto recebeu, uma delas foi de sua esposa, a médica Renata Domingues. No vídeo, ela revelou que o amado desenvolveu depressão durante a pandemia da Covid-19 por precisar ficar muito tempo isolado.

- Teve um momento na pandemia, em que ficamos seis meses em um sítio, enclausurados. Foi um tempo muito difícil para a gente. Você depois disso entrou com um quadro de uma depressão. Eu estava ali do seu lado, você mesmo fala que sou uma companheirona, uma parceira. A gente aguentou firme e forte tudo isso. Você superou com sua força, porque tem uma força incrível.

Muito apaixonado, o apresentador declarou que considera Renata um presente de Deus. Na sequência, ele ainda contou que os dois se conheceram durante um show de Roberto Leal e praticamente no mesmo momento, ele se apaixonou.

- Apareceu uma mulher linda, com um garotão de um metro e 90. Era filho dela. Começamos a conversar, olhei para as pernas dela, umas pernas bonitas. Eu queria que ela tivesse meu telefone, mas seria uma indelicadeza eu dar para ela. Dei para o filho dela, que disse que era meu fã. Foi difícil, mas valeu a pena porque ela mudou a minha vida.