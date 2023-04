Buchecha rebate polêmicas sobre letra da música Nosso Sonho: - Não tem nada a ver

26/04/2023 | 13:10



O cantor Buchecha rebateu as acusações de pedofilia envolvendo a letra da música Nosso Sonho, na qual ele canta em um trecho que seus 12 aninhos permitem somente um olhar. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o artista respondeu às críticas sobre a canção durante participação no programa Otalab, apresentado por Otaviano Costa.

O artista explicou que a música foi feita quando ele ainda era adolescente como uma homenagem à sua namorada, que na época tinha 12 anos de idade e hoje é sua esposa.

- Essa música eu fiz para a minha gata, na época. E eu tinha 15 anos. Então, estava tudo certo ali. Claro que, fui envelhecendo, pode soar estranho [...] Mas, na época, eu tinha 15 anos e a minha esposa tinha 12. Não tem nada a ver. A música ?Nosso Sonho? é linda e eu fiz para o amor da minha vida.

Durante o bate-papo, o cantor também relembrou o último encontro rápido em um posto de gasolina com Claudinho antes de sua dupla morrer em um acidente de carro em 2002.

- Nesse dia, a gente foi fazer um show em Lorena. Voltando do show, ele veio com o carro dele e com um assessor dele. Eu queria muito ter tido a oportunidade de conversar com ele para entender por que ele não queria ir a princípio a esse show e, depois, por que ele foi com o carro dele. Porque uma coisa que ele fazia questão era sempre estar comigo e de estar sempre com a equipe.