Trio treina normalmente e reforça o Guarani diante do Ituano na Série B

26/04/2023 | 12:44



O Guarani segue preparação para a enfrentar o Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro e teve excelente notícia da liberação de três jogadores. O volante Matheus Barbosa e o atacante Bruno José, vetados na vitória por 3 a 0 diante do Ceará, treinaram normalmente, assim como o volante Wenderson.

Após a partida de estreia, em que o Guarani goleou o Avaí por 4 a 1, o técnico Bruno Pivetti revelou que Matheus Barbosa teve um edema, enquanto Bruno José estava desgastado. Já Wenderson jogou, mas foi substituído por suspeita de lesão. Entretanto, o jogador fez exames e nada foi detectado, sendo liberado pelo departamento médico.

Com os retornos, Bruno Pivetti terá uma "dor de cabeça" para montar o time titular. Matheus Barbosa foi substituído por Alvariño, enquanto Bruno José deu lugar a Isaque, que marcou um dos gols na vitória sobre o Ceará. Outra mudança que pode ser mantida é a entrada de Régis no lugar de Neilton.

Com as vitórias neste começo, o Guarani tem seis pontos e lidera pelos critérios de desempate. Vitória, Criciúma e Botafogo-SP são outros três que venceram as duas partidas. O Vila Nova, que só tem um jogo até agora, também está 100%. O jogo diante do Ituano será realizado na sexta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).