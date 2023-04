Zagueiro e capitão Fábio Sanches treina e pode ser novidade na Ponte Preta

26/04/2023 | 12:39



Em busca dos primeiros pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta pode ter um retorno importante para o próximo jogo, diante da Chapecoense. Ainda sem estrear na competição nacional, o zagueiro e capitão Fábio Sanches está recuperado de um desconforto muscular e pode ser a grande novidade no time paulista.

Fábio Sanches sentiu o problema na final da Série A2 do Campeonato Paulista, em que a Ponte Preta sagrou-se campeã. Ele voltou ao treino nesta semana e será acompanhado de perto nas próximas atividades. Se tudo ocorrer bem, ele deve entrar no lugar de Edson e formar dupla defensiva com Artur.

O departamento médico, porém, ainda segue com os volantes Léo Naldi, com entorse no tornozelo, e Ramon Carvalho, com lesão muscular. Em fase final de recuperação, a dupla deve iniciar a transição até quinta-feira, mas não devem ter condições para este jogo.

Na Série B, a Ponte Preta perdeu para o Vitória, por 3 a 0, e para o Criciúma, por 2 a 1. Com isso, ainda não pontuou e está dentro da zona de rebaixamento. O jogo diante da Chapecoense será realizado no sábado, às 17h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).