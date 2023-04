Palavra do Leitor

Da Redação



26/04/2023 | 12:28



Violência no Rudge – 1

‘Bairro de S.Bernardo tem alta de 60% nos casos de furtos e roubos’ (Primeira Página, ontem). Orlando Morando, em vez de contratar vigilantes para pôr em escola, coloca GCMs armados, para ficarem de braços cruzados ou no celular, sentados no banco de creche. Desperdício de dinheiro enquanto o povo fica refém da bandidagem!





Ricardo Soares Santos - São Bernardo





Violência no Rudge – 2

O prefeito Orlando Morando tirou a pouca segurança que tínhamos nas ruas para pôr nas Emebs. Com PM e GCM nas ruas a bandidagem já fazia festa; agora, só com a PM, a situação vai piorar. As viaturas do Baep só ficam no pátio!





Marcelo Mello do Santos - do Facebook

Ataque às instituições

Deputados federais Marcelo Lima (sem partido) e Vicentinho (PT) não assinaram documento que requer a abertura da Comissão Parlamentar (Política, ontem). Ambos os deputados estão com algum receio? A verdade deve ser revelada, doa a quem doer, e este deve ser o compromisso de vocês com a população. Em Vicentinho jamais votei (e jamais votarei) e quanto a Marcelo Lima, acabou de perder a chance de ter meu voto, pois fraquejou!

Walmir Ciosani - São Bernardo





Shakespeare

Surpreendente o resultado das eleições presidenciais de 2022. O candidato que nem podia sair às ruas, para não ser hostilizado, venceu as eleições em uma região onde seu adversário era seguido e aclamado por multidões por onde passava. Como diria William Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra e nas urnas eletrônicas brasileiras do que a vã filosofia dos homens possa imaginar.

Vanderlei Retondo - Santo André

Renúncia fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, parece estar consciente de que não vai entregar o resultado no seu projeto de arcabouço fiscal. E, em entrevista, muito preocupado com a situação das contas públicas, diz que vai abrir a caixa-preta das desonerações fiscais. Objetivo é que, dos inconcebíveis R$ 600 bilhões que o governo deixa de arrecadar com as renúncias fiscais, o ministro deseja cortar R$ 150 bilhões, afim de melhorar a arrecadação. No papel, tudo bem. Viria em boa hora esse corte, já que voltaríamos rapidamente a garantir o equilíbrio fiscal, superavit primário, alavancar investimentos em infraestrutura etc. Porém, o diabo é que existe um presidente da República, como o Lula, que, infelizmente, vem demonstrando não ter coragem de tomar medidas impopulares, ou de enfrentar a gritaria de certos grupos econômicos beneficiados com as desonerações, mesmo que, como já ocorreu, desmoralize ações importantes de seu ministro da Fazenda. Espero estar errado.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Nepotismo

Olha só o que aconteceu em Araucária, cidade do interior do Paraná com pouco mais de 140 mil habitantes. O milionário prefeito, Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), 65 anos, que declarou R$ 14 milhões em bens à Justiça Eleitoral, casou-se com a bela adolescente Kauane Rode Camargo, 16 anos, estudante do ensino médio e 2ª colocada no concurso Miss Teen do município em 2022, com o consentimento dos pais e conforme estabelece a legislação. Até aí, um pouco estranho, mas tudo bem, pois está na lei e cada um segue sua vida. Acontece que a mãe da jovem, Marilene Rode, 36, exercia cargo comissionado na prefeitura e, com o evento, no dia imediatamente posterior, foi promovida para o cargo de secretária de Cultura e Turismo. Além disso, a tia da jovem, Elisangela Rode, dias antes do evento, também conseguiu boquinha na prefeitura exercendo cargo de diretoria. Como podemos ver, cada dia mais esses políticos, caras de pau, nos mostram do que são capazes.

Mauri Fontes - Santo André