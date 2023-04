Justiça aceita pedido de recuperação judicial do Avaí

26/04/2023 | 12:14



O Avaí teve uma ótima notícia nesta semana para se reorganizar financeiramente. O pedido de recuperação judicial do clube catarinense foi aceito. A decisão foi do juiz André Alexandre Happke, da Vara Regional de Recuperações Judiciais da Comarca da Capital, que determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra o time de Florianópolis.

Com a confirmação do pedido, o Avaí agora tem o prazo de 60 dias para apresentar uma plano de recuperação e pagamento das dívidas, como explicou o advogado Gabriel Gehres. "O deferimento da recuperação judicial e a suspensão das ações permitirão ao clube focar na criação e consolidação dos meios de reorganização, com a apresentação de propostas de pagamentos aos credores privados e públicos".

A notícia também foi comemorada pelo presidente do Avaí, Júlio Heerdt, que vê uma solução definitiva para as dívidas do clube. "É uma ótima notícia. O Avaí inicia agora um processo para resolver de vez suas dívidas e se reconstruir para um futuro mais organizado e profissional", projetou.

Apesar de pagar cerca de R$ 20 milhões em dívidas em 2022, o Avaí iniciou a atual temporada com débitos superiores a R$ 100 milhões. Assim, na última semana, em 17 de abril, o clube protocolou o pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

O protocolo aconteceu após estudo do Conselho Deliberativo, que analisou todo passivo e ativo da instituição e aprovaram a decisão para apresentar um plano de pagamento para todos os seus credores.

Na justificativa, o presidente Júlio Heerdt, apesar de ter garantido os salários em dia para 2023, explicou que os juros estavam fazendo a dívida crescer. "Apesar das medidas tomadas, os juros fazem o endividamento seguir crescendo. A medida adotada traz segurança para os atletas, funcionários e fornecedores do clube", explicou o dirigente, na ocasião.

DENTRO DE CAMPO

Para a sequência da temporada, o Avaí tem apenas a Série B do Campeonato Brasileiro. Após perder na estreia por 4 a 1, para o Guarani, o time catarinense venceu o Mirassol por 1 a 0, em casa. Agora, o time volta a campo na sexta-feira, às 19h, quando faz o clássico estadual com o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).