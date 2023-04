Com vitória de Amanda, BBB23 tem menor votação na final com apenas 76 milhões de votos

26/04/2023 | 12:11



Flopou? Na última terça-feira, dia 25, Amanda foi consagrada a grande campeã do BBB23. A médica levou a melhor ao disputar a preferência do público ao lado de Aline Wirley e Bruna Griphao.

Mas o que chamou atenção na final do reality foi o número da votação em uma final, já que foram apenas 76 milhões de votos. Em comparação com as últimas edições, o número é bem baixo. Na edição de 2022, com Arthur Aguiar sendo o grande campeão, foram 730 milhões de votos.

E não parou por aí! Na edição que Juliette foi a grande vencedora foram mais de 600 milhões de votos. Sendo que Fiuk, terceiro colocado da competição, recebeu mais votos que Amanda, campeã deste ano. Eita!