Saia às ruas, Orlando

Da Redação



26/04/2023 | 12:11



No dia em que este Diário alçou à categoria de manchete principal a alta de 60% no registro de ocorrências de furtos e roubos na região do 2º DP (Rudge Ramos), o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), finalmente se mexeu e, às pressas, convocou coletiva de imprensa para anunciar ação conjunta das forças policiais para reduzir a sensação de insegurança que acomete a comunidade local. Força-tarefa entre a Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) aumentará o patrulhamento ostensivo e preventivo nas principais ruas e avenidas do bairro, com a participação de 17 viaturas e cerca de 60 agentes, para devolver a tranquilidade tirada dos moradores pela bandidagem.

Enquanto as estatísticas criminais fugiam do controle, Orlando estava preocupado em tomar medidas populistas na esteira dos ataques violentos às escolas. Sem antes se certificar de que possuía condições estruturais, o prefeito anunciou a presença de guardas-civis em frente a cada uma das unidades municipais de ensino. Com isso, retirou das ruas agentes que auxiliavam a polícia nas rondas preventivas. O resultado foi desastroso. Não resolveu o problema original e criou outro. A intempestiva decisão do chefe do Executivo são-bernardense foi tão infeliz que mereceu críticas, embora veladas, da delegada do 2º DP, Patrícia Camargo – algo incomum na relação entre Estado e município.

À medida em que o fim de seu mandato se aproxima, e ele começa a perder a influência política, Orlando Morando vai se encastelando. A impressão que o prefeito transmite é a de descolamento da realidade. Suas medidas passaram a ser reativas, tomadas por impulso assim que algum dos inúmeros problemas da cidade vem à tona. Foi exatamente o que ocorreu no caso da explosão dos casos de furtos e roubos no Rudge Ramos. Onde estava o gestor que não ouviu os reclamos constantes dos moradores sobre a escalada da violência no bairro? Ainda bem que a população pode contar com a vigilância constante da imprensa séria, como este jornal. Saia às ruas, prefeito.