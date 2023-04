Aline Wirley se emociona ao falar com o filho após a final do BBB23

26/04/2023 | 11:11



Aline Wirley caiu em lágrimas ao reencontrar o marido, Igor Rickli, e o filho, Antônio, durante entrevista no Bate-Papo BBB. As apresentadoras Vivian Amorin e Patrícia Ramos preparam uma surpresa para a cantora e quase a mataram de tanto amor.

Durante a conversa, Aline, que ficou em segundo lugar, começou a ouvir a voz do filho e do marido cantando e não aguentou a emoção de vê-los depois de tantos meses.

Karen Hils torce muito por Aline e protagoniza meme

Karin Hils, ex-Rouge e grande amiga de Aline, também se emocionou muito com a final do BBB23. A cantora acompanhou de perto o programa e torceu muito para a sister até o último minuto - chegando a protagonizar um meme hilário.

Apesar de estar feliz por Aline, Karin lamentou que a amiga não ganhou o programa e desabafou:

- O discurso parecia que era da Aline. Não aguento. Meu coração, sério... Ai, estou passando mal, sério. Meu Deus, minha perna, não pode fazer isso. Sério, não entendi nada. Eu vou desligar. Eu estou passando mal.

Mais tarde, mais calma, ela retornou e falou da trajetória da cantora no programa.

- Não sei quando vou ver a amiga. Só se ela vier pra São Paulo. Mas teve uma trajetória linda. Eu vejo a Aline assim, em resumo, em uma guerra. Todos somos vencedores. Todos somos vencedores, porque estamos todos do mesmo lado: quem acolhe pessoas, quem cuida das pessoas, quem está pronto pra ouvir, quem abraça, quem olha pras pessoas, os cuidadores de quem está na linha de frente da guerra são tão guerreiros quanto. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa neste BBB e temos muitas coisas pra aprender todos os dias, toda hora, porque cada um vem de vivências absolutamente diferentes e vivências devem ser respeitadas, acolhidas e acho que nessa saída da Aline, segundo lugar, com tudo o que aconteceu, essa trajetória maravilhosa, só espero o acolhimento que ela merece. O acolhimento até que algumas pessoas tiveram com ela, a Sarah, o próprio Fred em alguns momentos...