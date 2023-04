Conversa, clima de romance e beijo recusado: o que Meghan Markle falou para príncipe Harry enquanto assistiam ao jogo da NBA

26/04/2023 | 11:11



Basta aparecerem para que Meghan Markle e príncipe Harry virem notícia. Depois dos dois serem flagrados em clima de romance na segunda-feira, dia 24, em uma partida da NBA, especialistas em leitura labial revelaram as palavras trocadas pelo casal minutos antes deles serem flagrados pela câmera do beijo.

Segundo o jornal Daily Mail, o renomado especialista John Cassidy revelou que Meghan, de 41 anos de idade, disse ao marido, Harry, de 38 anos, para colocar na conta uma das cestas do jogo em questão.

Harry então respondeu com um sim e acenou para a esposa.

De acordo com Jeremy Freeman, o casal deu seu veredito sobre o game, no qual o Lakers levou a melhor e venceu Memphis Grizzlies. Ele acredita que no início do vídeo Harry diz:

- É brilhante, antes que pareça dizer sim, enquanto concorda com a cabeça. Já a duquesa de Sussex teria acrescentado:

- Certo, é porque é o seu favorito lá, antes de a câmera cortar para o momento romântico entre os pombinhos. Fofos, né?

Meghan e Harry se juntaram às estrelas do basquete da NBA, incluindo o poderoso advogado e conselheiro do casal desde o Megxit, Rick Genow, mostrando que adoram os jogos assim como Kim Kardashian, Kris Jenner e North West, Adam Sandler e o rapper Diddy.