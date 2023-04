Assim como Juliette e Arthur, Amanda usa look prateado na final do BBB (avaliado em 200 reais!)

26/04/2023 | 11:10



Coincidência ou não, parece que o look prateado deu sorte aos três últimos finalistas do BBB!

Na noite da última terça-feira, dia 25, o Brasil conheceu a grande campeã da 23ª edição do reality. Amanda faturou o prêmio de mais de dois milhões de reais após disputar a preferência do público com Aline Wirley e Bruna Griphao. Para a noite tão especial - e inesquecível - a nova milionária usou um vestido prateado, avaliado em 200 reais, isso mesmo, 200.

Mas você sabia que Juliette vencedora do BBB21 e Arthur Aguiar, penúltimo campeã do reality, também usaram looks prateados e faturaram o grande prêmio? A coincidência não passou despercebida entre os internautas e fãs do programa.

Juliette, Arthur e Amanda vestiram prata na final do Big Brother. E os três ganharam a edição. Que coincidência né BBB23, disse uma internauta.

Amanda vai ganhar. Ela está usando roupa prata igual Juliette, Arthur... Final BBB23, declarou uma segunda.

Será que na próxima edição os finalistas irão seguir a tradição e apostar em um look prateado? Vale tentar a sorte, não é mesmo?!