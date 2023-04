Tigre anuncia reforços para a Série C

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



26/04/2023 | 11:10



O São Bernardo FC anunciou a contratação do meia-atacante Matheus Oliveira e do lateral-esquerdo Davi Gabriel, ambos de 25 anos, para a disputada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Os atletas chegam de Inter de Limeira e Anápolis (GO), respectivamente. Matheus foi revelado pelo Santos, e além do clube de Limeira, tem passagens por Guarani, Ponte Preta, Oeste, Brasil de Pelotas (RS), Atlético Goianiense (GO), Remo (PA), Água Santa e Mirassol, onde foi campeão da Série C em 2022.

“Chego para ajudar o São Bernardo nesta sequência positiva que o clube vem tendo nas competições, conseguindo títulos e acessos. Espero corresponder em campo para seguir nesse momento especial do clube”, disse o meia-atacante ao ser apresentado.

Por ter conquistado a terceira divisão do futebol nacional no ano passado, o Matheus destaca a força da competição, mas confia no elenco do Tigre para fazer um bom campeonato.

“Pelo trabalho que o São Bernardo vem fazendo, o clube também entra com esse objetivo. Precisamos trabalhar muito forte, porque depois da primeira fase ainda tem a fase do quadrangular que é praticamente outro campeonato”, afirmou. A tarefa de conseguir um bom papel no elenco do Tigre, no entanto, não será fácil. Matheus chega para a vaga do lesionado Vitinho, que rompeu os ligamentos do joelho no Paulistão e ficará afastado dos gramados por até seis meses.

Já o lateral Davi foi revelado pelo Osasco Audax, tendo passagens por Audax Rio (RJ), Atlético Cajazeirense (PB), Treze (PB), Oeste, Real Brasília (DF) e Royal (GO).

Em campo, ele quer “Marcar bem no setor defensivo, mas quando tiver espaço, ir para o ataque, buscar a linha de fundo e servir os companheiros para gol.”

A primeira partida do Tigre será contra o Remo (PA), no próximo dia 4, no Estádio Primeiro de Maio.