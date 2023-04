Meryl Streep é a vencedora do prêmio Princesa Asturias de las Artes

26/04/2023 | 10:54



A atriz norte-americana Meryl Streep é a vencedora do Prêmio Princesa das Astúrias das Artes por "dignificar a arte da interpretação", anunciou nesta quarta-feira, 26, o júri de um dos mais importantes prêmios da área ibero-americana.

"Com seu talento e rigor, ela permitiu que diferentes gerações desfrutassem de performances inesquecíveis, conquistando o respeito que esta grande arte merece", afirma o relatório do júri sobre a intérprete de 73 anos, vencedora de três Oscars, por Kramer vs. Kramer, A Escolha de Sofia e A Dama de Ferro.

O prêmio de 50 mil euros (US$ 55 mil) é um dos oito que cobrem as artes, comunicação, ciência e outras áreas que são entregues anualmente pela fundação que leva o nome da princesa herdeira espanhola Leonor.

As artistas musicais de flamenco Carmen Linares e María Pagés ganharam o prêmio de artes no ano passado. Outros vencedores anteriores incluem o diretor inglês Peter Brook e os diretores americanos Martin Scorsese e Francis Ford Coppola.

Os prêmios estão entre os mais prestigiados do mundo de língua espanhola. A cerimônia de premiação acontece todo mês de outubro na cidade de Oviedo, no norte da Espanha.