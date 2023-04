Valencianas II é indicado ao 30º Prêmio da Música Brasileira; ouça no Spotify

Da Redação

O Prêmio da Música Brasileira acaba de divulgar os indicados de sua 30ª edição, realizada após um hiato de quatro anos.

Valencianas II: Ao Vivo em Portugal, de Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto, aparece na lista de indicados na categoria Lançamento da MPB. A obra prima concorre com Alaíde Costa pelo álbum O Que Meus Calos Dizem sobre Mim e com a parceria de Chico Buarque e Hamilton de Holanda no projeto Que Tal um Samba?.

Os indicados foram escolhidos dentro de um universo formado por mais de dez mil artistas de todos os estados e regiões brasileiras, reafirmando o compromisso do prêmio com a diversidade musical.

A cerimônia de premiação e anúncio dos vencedores está marcada para o dia 31 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A grande homenageada desta edição será a cantora Alcione, que celebra 50 anos de carreira.

Valencianas II foi lançado em 2022, e pode ser considerado como novo capítulo da bem-sucedida parceria entre a Orquestra Ouro Preto, o cantor e compositor Alceu Valença e o diretor de cena Paulo Rogério Lage.

O novo álbum apresenta músicas novas (que ficaram de fora do primeiro registro), com novos arranjos assinados por Mateus Freire, apresentadas ao público sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo. Você pode ouvir aqui. (Já o Valencianas original está neste link.)

“O sucesso das Valencianas foi tão intenso que sentimos uma forte necessidade de dar continuidade ao projeto. Incluímos canções como Táxi Lunar, Tomara, Como Dois Animais”, Pelas Ruas que andei, Tesoura do Desejo. Valencianas é um dos pontos altos da minha carreira”, destaca Alceu Valença.

Em 2015, o CD e DVD Valencianas foi eleito como melhor disco de MPB do Prêmio da Música Brasileira, a categoria de maior prestígio da premiação.

Paralelo ao anúncio da indicação, Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto viajam pelo país apresentando este encontro – o calendário está aqui.

Nesta quinta (27/04), eles se apresentam no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Depois é a vez de Belo Horizonte (04 e 05/08), João Pessoa (17/08), Olinda (18/08) e Rio de Janeiro (19/08).

“O que queremos proporcionar com Valencianas II é um encontro inesquecível entre a música de concerto e a música de Alceu Valença. Uma forma não só de homenagear este mestre da MPB, bem como a brasilidade que a obra de Alceu nos remete”, conclui Rodrigo Toffolo.

Valencianas: Histórico

Valencianas, a primeira edição do espetáculo, foi concebida em 2010, para celebrar os 40 anos de carreira de Alceu Valença, fruto do encontro com Paulo Rogério Lage, que há tempos planejava proporcionar contornos orquestrais à sua obra, juntamente com o maestro da Orquestra Ouro Preto e o homenageado.

Até então, o trabalho do cantor e compositor pernambucano, não havia recebido tal tratamento, o que representou uma experiência inédita na carreira de Alceu. O sucesso da parceria foi absoluto, levando milhares de pessoas a teatros e praças no Brasil e em Portugal.