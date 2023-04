Santo André terá estagiários para auxiliar na pré-temporada da A1

Da Redação



O Santo André está em tratativas para contar com estagiários da área da saúde na pré-temporada do Campeonato Paulista da A1 de 2024, que serão enviados pela Unitau (Universidade de Taubaté). O Ramalhão deve contar com integrantes dos cursos de medicina, fisioterapia e educação física.

“Nós temos convênio com time do Taubaté, mas a estrutura é muito pequena. Então buscamos algo para oferecer aos alunos uma vivência de um time que esteja disputando o Paulistão, o Brasileiro. Não dá para os alunos participarem o tempo todo, porque eles têm a grade de horas obrigatórias. Então, existe o estágio optativo, que é uma disciplina em que os alunos têm que fazer. Dura três semanas e eles precisam ficar no estágio de segunda a sexta”, afirmou o vice-reitor da Unitau, Luiz Carlos Maciel. “A medicina do esporte vem crescendo muito nas últimas décadas. Os alunos gostam de esporte e pensei: ‘preciso buscar um local para que eles acompanhem o departamento médico de um clube, ver como funciona, como é a preparação do jogador’. Então, conversando com um amigo, cheguei no Celso (Luiz Almeida, presidente do Ramalhão), no Santo André.” Como a pré-temporada para o Paulistão está distante, ainda não se sabe ao certo quantas vagas serão disponibilizadas para os estudantes de Taubaté. Para o vice-reitor, o ideal seriam cinco vagas para alunos de medicina, três de fisioterapia e duas de educação física.

A reunião entre a diretoria do Ramalhão e a Unitau ocorreu na segunda-feira (24). O presidente do Santo André, Celso Luiz Almeida, espera contar com os estagiários nos meses de férias dos discentes.





RETROSPECTO

Neste ano, o Santo André foi eliminado na primeira fase do Paulistão no “grupo do morte”, com Palmeiras, São Bernardo FC e Portuguesa. A equipe terminou a competição com 14 pontos. Agora, o Ramalhão tem o Campeonato Brasileiro da Série D pela frente. O time do Grande ABC está no Grupo A7 – único paulista da chave.

A competição nacional começa no dia 6 de maio. A estreia do Ramalhão será fora de casa contra o Democrata de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ainda no nacional do Séire D, o Estado de São Paulo também é representado por Ferroviária, de Araraquara, Inter de Limeira e XV de Piracicaba.