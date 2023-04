Feirão do emprego oferece 3.122 vagas em Santo André

Matheus Veiga

do Diário do Grande ABC



26/04/2023 | 10:31



A Prefeitura de Santo André realiza hoje, das 8h às 15h, a primeira edição do Feirão do Emprego e da Inclusão Produtiva. O evento ocorrerá no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, na Rua São Pedro, 27, Jardim Silveira, e contará com 3.122 vagas de emprego, ofertadas por mais de 30 empresas que estarão no evento. Todos as vagas e serviços do feirão, poderão ser acessados pelo portal https://bit.ly/FeiraodeEmpregoSA.

“Além das desigualdades que atingem a população, temos também a falta de oportunidades de trabalho, e esse feirão, além das vagas, que são mais de 3.000, vamos também fazer com que as pessoas se requalifiquem. Então, se a pessoa não conseguir a vaga, ela pode se inscrever em cursos de capacitação, e contar com a assistência também de psicólogos para te preparar pra uma próxima entrevista”, afirma o Prefeito Paulo Serra (PSDB).

Dos 3.122 postos de emprego oferecidas, 2.965 são das empresas que estarão presencialmente no feirão, e 157 oportunidades serão divulgadas somente pelo portal virtual. O evento contará com oportunidades em diversos segmentos, como transportes, serviços, mercado, peças, indústria, comércio e agências. Também conta com 100 vagas de estágio na prefeitura na área de pedagogia. E ofertará mais de 82 vagas de trabalho PCD em empresas como a Next, Coop, Rheferencia e Atento.

“Além das pessoas virem aqui buscar uma oportunidade recolocação no mercado ou primeiro emprego, queremos proporcionar o auxílio aos cidadãos em outros serviços, como recuperar documentos que foram perdidos, ou emitir segundas vias. E aos inscritos no CADúnico, poderem atualizar seus cadastros, e terem acesso aos benefícios fornecidos pelos governos federal, estadual, e municipal”, relata o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Os participantes poderão realizar consulta ao Serasa, renovação da CNH entre outros serviços, por meio da van do programa Cidadania Itinerante. O evento também conta com oportunidades de qualificação profissional, palestras e orientações sobre empreendedorismo, com a equipe da Sala do Empreendedor e do Sebrae, além de informações sobre acesso ao microcrédito, do programa Mais Crédito.