Gasto com Habitação no IPCA-15 sobe 0,48% em abril ante 0,81% em março

26/04/2023 | 10:31



Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma alta de 0,81% em março para uma elevação de 0,48% em abril, uma contribuição positiva de 0,07 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de 0,57% em abril.

O destaque no grupo foi a energia elétrica residencial, com alta de 0,84% e contribuição de 0,03 ponto porcentual para a inflação do mês.

As variações na conta de luz entre as áreas investigadas se estenderam desde uma queda de 1,36% em Porto Alegre a uma alta de 7,18% no Rio de Janeiro, onde foram aplicados reajustes de 7,49% e 6,00% pelas duas concessionárias pesquisadas a partir de 15 de março.

Ainda em habitação, o aluguel residencial subiu 0,53% em abril.