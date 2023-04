Após final do BBB23, Larissa toma chamada de Ana Clara: - Pode sair

26/04/2023 | 09:11



A final do BBB23 aconteceu na noite da última terça-feira, dia 25, e teve a presença de todos os ex-brothers que participaram da 23° edição do programa para comemorarem a vitória de Amanda, com 68% dos votos.

E é claro que mesmo em clima de muita festa e amizade às vezes alguns acabam esquecendo que já estão eliminados e não fazem parte do top 3, né? Esse foi o caso de Larissa.

Logo depois que Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao receberam suas posições finais do pódio, Ana Clara estava pronta para dar início às entrevistas com as finalistas. Mas, o que chamou a atenção foi que Larissa ainda estava em cima do palco.

Com paciência e educação, Ana Clara notou o que estava acontecendo e soltou uma chamada para a professora de educação física:

- Amiga, pode ir.

Vale lembrar que Amanda ficou em primeiro lugar no BBB23 com 68% dos votos, sendo seguida por Aline Wirley, que recebeu quase 17% nas votações, e Bruna Griphao levou a bronze, com 14,14%.