Irmão de Guilherme de Pádua afirma que ex-ator era gay assumido

26/04/2023 | 09:11



O nome de Guilherme de Pádua voltou a ser assunto nas redes sociais após o irmão do ex-ator, Petrice Thomaz, fazer uma live polêmica em suas redes sociais no último domingo, dia 23.

Em sua fala, segundo informações do portal Em Off, o empresário comentou sobre sua família e acabou afirmando que o irmão era gay assumido antes de se casar novamente. Em seu relato, ele ainda contou sobre o polêmico jantar que teria tido com a viúva de Guilherme, Juliana Lacerda, no qual ela teria exagerado no álcool e tentado beija-lo.

- Contei uma p*****a de coisas que eu sabia do Guilherme e diz ela que não sabia, mas eu contei! Inclusive que ele era gay assumido antes de casar com ela. Não na igreja que eu saiba né? Mas antes disso ele era gay assumido! E daí? Não é esse o problema! Mas não cabe, alguém que é contra isso, não pode ser isso na minha opinião, tá? Eu sou o que eu sou, disse Petrice.

Guilherme morreu no dia 6 de novembro de 2022 após ter um infarto. Ele ganhou fama após ser condenado por matar Daniella Perez, a filha de Glória Perez, enquanto os dois dividiam cena na novela De Corpo e Alma, em 1992.