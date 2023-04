ASUS ROG anuncia seu primeiro console portátil com Windows 11

Da Redação

Do 33Giga



26/04/2023 | 08:55



A ASUS Republic of Gamers (ROG) anunciou o ROG Ally, o novo console portátil da empresa. O dispositivo possui plataforma para Windows 11 e é alimentado por um processador AMD Ryzen Z1.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Com uma tela sensível ao toque, que possui níveis de brilho e taxa de atualização, o ROG Ally entrega performance tanto em jogos AAA, quanto em títulos indies. A tela ainda permite que os jogadores consigam ter uma experiência clara, mesmo em ambientes ao ar livre. O portátil possui design ergonômico e é extremamente leve, pesando apenas 608 gramas.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

ROG Ally: performance

Apresentando um novo processador da série AMD Ryzen Z1, com gráficos RDNA 3, o ROG Ally está preparado para oferecer ótima experiência de jogos portáteis. Para aprimorar esse desempenho, o portátil conta com o sistema de refrigeração térmica Zero Gravity da ROG, que usa dois ventiladores com aletas ultrafinas e dissipadores de calor de alta fricção, mantendo o Ally frio em qualquer orientação.

O desempenho em jogos pesados necessita de uma tela compatível com o poder de processamento desse dispositivo. O ROG Ally é equipado com uma tela de 120 Hz, Full HD (1080p), com suporte ao FreeSyncTM Premium e permite alta clareza de movimentos, sem engasgos e sem quedas no FPS, mesmo em jogos mais acelerados.

Crédito das fotos: Divulgação / ASUS Crédito das fotos: Divulgação / ASUS × × × × × ×

A tela ainda possui um pico de brilho de até 500 nits, permitindo alto desempenho em jogos, mesmo em ambientes externos. Essa tela sensível ao toque permite navegação perfeita no Windows e garante facilidade na hora de alterar configurações e instalar o próximo jogo.

Experiência

O ROG Ally utiliza Windows 11, isso significa que os jogadores vão conseguir acessar todas as suas bibliotecas de jogos e serviços de streaming disponíveis, tudo em um só dispositivo. Para navegar no OS, o usuário pode utilizar os joysticks e botões do Ally ou a tela sensível ao toque.

Além disso, uma edição especial do Armoury Crate estreia no novo dispositivo, melhorando ainda mais a experiência. O ROG Ally ainda oferece um pacote de 90 dias de teste do XBox Game Pass Ultimate, permitindo o acesso à centenas de jogos do Xbox Game Studios, estúdios independentes e outros games de sucesso.

Design ergonômico e leve

Com 608 gramas, o ROG Ally não pesará muito na mochila ou nas mãos de um jogador. A ergonomia permanece nos detalhes de suas alças, com uma textura triangular na parte traseira, dando aos jogadores um controle sólido sobre a máquina de qualquer ângulo. As linhas que constroem o ROG Ally também ajudam a reduzir qualquer deslize acidental.