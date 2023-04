BC da Suécia eleva juro em 50 pontos-base, a 3,50%, e sinaliza aumento menor mais adiante

26/04/2023 | 08:19



O Banco Central (BC) da Suécia elevou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 3,50% nesta quarta-feira, 26, como era esperado, e sinalizou um aumento adicional menor mais adiante, enquanto segue combatendo a inflação alta.

Em comunicado, o Riksbank - como é conhecido o BC sueco - disse que provavelmente elevará seu juro básico em mais 25 pontos-base em junho ou setembro. Com isso, a taxa deverá atingir o pico de 3,65% e permanecer nesse nível por dois anos, afirmou o Riksbank, que anteriormente previa a taxa final em cerca de 3,30%.

"A inflação ainda está muito alta e a inflação subjacente foi bem maior do que o esperado nos primeiros meses do ano", avaliou o Riksbank, acrescentando que, com a atual política monetária, a inflação na Suécia deverá se estabilizar perto de 2% ao longo de 2024.