Região amplia vacinação contra Covid-19 com bivalente a maiores de 18 anos

Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



26/04/2023 | 08:07



Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, cinco municípios do Grande ABC ampliaram nesta terça-feira (25) a vacinação contra Covid-19 com a dose de reforço bivalente para toda população acima de 18 anos.

O novo imunizante, elaborado para oferecer proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes, já está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá – não há previsão de início de aplicação para Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não informou quando irá disponibilizar o fármaco.

“Com a ampliação do público poderemos levar esse reforço na proteção contra a Covid-19 para toda a população adulta da cidade, reduzindo o risco de casos graves e preservando vidas”, disse o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

Podem receber a vacina bivalente quem já tomou, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose.

Além deste novo público, a dose de reforço já estava disponível para crianças e adolescentes acima dos 12 anos com comorbidades; idosos de 60 anos ou mais; pessoas indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos); gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde, entre outros grupos. Na região, até segunda-feira (24), mais de 245 mil de imunizantes da vacina bivalente foram aplicados.

Para ampliar a vacinação da bivalente, o Governo do Estado começou a enviar nesta terça-feira doses do fármaco às cidades do Grande ABC. No total, foram encaminhadas a região 33.588 unidades, sendo São Bernardo, com 10.272, o município com mais doses disponibilizadas, seguida por Santo André (8.628), Diadema (5.532), Mauá (5.130), São Caetano (1.992). Ribeirão Pires (1.500) e para Rio Grande da Serra (534).

“A Secretaria de Saúde acrescenta que, na manhã de terça-feira, já solicitou ao Ministério mais doses do imunizante para poder atender a demanda atual”, esclareceu a pasta.

A infectologista Hercília Borges, coordenadora médica da unidade de internação do Hospital e Maternidade Christóvão da Gama de Santo André, reforça a importância de receber o imunizante.

“A vacina bivalente é uma versão atualizada do imunizante monovalente, e foi produzida com base na variante original do coronavírus (o SARS-CoV-2) e na variante Ômicron, que é atualmente a de maior circulação no mundo. É importante destacar que ela funciona como dose de reforço, ou seja, é preciso estar vacinado com duas doses há pelo menos quatro meses antes de receber a bivalente”, destaca a médica.

“Vacina é uma grande arma para reduzir os riscos individuais e coletivos causados por doenças transmissíveis, principalmente as virais. Geralmente, a imunidade gerada com o passar do tempo cai, por isso, é necessário receber doses de reforço. Vacinar é uma responsabilidade social”, alerta Borges.