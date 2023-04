'BBB 23': Tina e Gabriel Fop posam de mãos dadas a caminho da final e web especula romance

25/04/2023 | 21:11



Na tarde desta terça-feira, 25, os ex-participantes do Big Brother Brasil 23 se deslocaram para o Rio de Janeiro para participar da grande final. Tina postou uma foto com Gabriel Fop e chamou atenção nas redes sociais. A ex-sister publicou um story no Instagram de mãos dadas com o ex-brother.

Os internautas cogitaram a possibilidade de um romance entre os eliminados do reality show.

Na legenda da publicação, a modelo escreveu: "Ninguém solta a mão de ninguém". No aeroporto, Tina postou um momento em que Gabriel tirava foto com os fãs para enfatizar sua real relação com o modelo: "Chegando ao Rio de Janeiro, + selfies... Cansei dessa amizade, quero um sálario", brincou. Até o momento, Gabriel não se pronunciou sobre a repercussão dos posts.