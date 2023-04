Pedro sofre lesão no tornozelo e vira desfalque no Corinthians

25/04/2023 | 19:28



O jovem atacante Pedro, que vem ganhando espaço no time profissional do Corinthians, virou desfalque para as próximas partidas. Ele sofreu uma lesão no tornozelo durante a derrota por 3 a 1 para o Goiás, em jogo no qual entrou no segundo tempo, e não estará à disposição do técnico Cuca para o duelo com o Remo, marcado para as 21h30 desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A lesão foi sofrida no momento em que o jogador de 17 anos recebeu uma pancada no tornozelo. Mesmo com dores, continuou em campo no Estádio da Serrinha até o apito final. Pedro também não deve estar disponível no sábado, quando o time corintiano joga dérbi com o Palmeiras, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

O Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Remo no Mangueirão, por isso precisa de um triunfo por dois gols de diferença na Neo Química para levar a decisão aos pênaltis. A missão de avançar direto para as oitavas de final só será alcançada em caso de vitória por vantagem de três gols.

Sob pressão de parte da torcida por causa de sua condenação por estupro na Suíça, na década de 1980, o técnico Cuca comandou um único treinamento com os titulares, nesta terça-feira, antes do embate com os remistas. Fez um trabalho tático e de bolas paradas, além de ter colocado os atletas corintianos para treinarem cobrança de pênaltis.