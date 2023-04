Eliezer mostra certidão de nascimento da filha e lamenta ter que falar novamente sobre o assunto: Faz tão mal

25/04/2023 | 18:10



Hablou! Eliezer voltou a falar sobre o nome da sua filha, Lua, fruto do seu casamento com Viih Tube. Nas redes sociais, ele postou a foto da certidão de nascimento da herdeira e lamentou ter que comentar de uma coisa que faz tão mal.

Hoje o assunto do sobrenome da Lua voltou a tona, já não bastasse da última vez a gente tomar hate a ponto da Viih parar no hospital com pressão alta. Realmente não sei porque reviveram isso, porque já tinha sido muito explicado tanto por mim, tanto por ela. Então para não restar dúvidas, a certidão dela.

Em seguida ele reforçou o quanto é desnecessário ter que falar sobre, mas quer preservar a esposa:

Totalmente desnecessário isso mas não quero que o episódio de fevereiro se repita, a Viih está no puerpério pra quem não tem noção é um momento muito difícil chega a ser maldade com ela, levantar um assunto que faz tão mal a ela.

Na imagem compartilhada foi possível ver que o nome da pequena ficou apenas com o sobrenome da mãe, Lua Di Felice.

Aumentar a família?

Prestes a completar um mês da pequena Lua, Viih já foi questionada se pretende aumentar a família. Sincera, ela contou que já conversou sobre isso com o maridão:

- Eu e o Eli temos muita vontade de ter mais um filho. A gente ainda está vivendo o começo da Lua. Os primeiros 15 dias têm muitos desafios. E ainda teremos muitos ao longo da vida dela. Mas sim, a gente quer muito que a Lua tenha um irmãozinho. A gente quer que nossa família seja maior.