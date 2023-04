Bebê recém-nascido é encontrado abandonado em terreno de Ribeirão Pires; veja vídeo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/04/2023 | 17:55



Nessa terça-feira (25), por volta da 13h, duas pessoas deram entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Ribeirão Pires com um bebê recém-nascido encontrado abandonado em um terreno do bairro da Quarta Divisão. O bebê do sexo masculino ainda estava envolto na bolsa amniótica quando foi localizado por dois trabalhadores que estavam em uma obra próxima e ouviram o choro. Os dois enrolaram o bebê em roupas e seguiram imediatamente em busca de ajuda médica.

Na UPA, a criança foi levada para ala pediátrica para realização de clampeamento (corte do cordão umbilical) e higienização. Ainda no local, foi constatado que a criança não corria risco de morte. Logo em seguida, o bebê foi transferido para o Hospital Maternidade São Lucas em uma incubadora. A criança nasceu com 2,800 kg e saudável. No hospital, foram realizados os procedimentos de neonatal e vacinação contra a Hepatite B.

A equipe da Secretaria de Saúde realizou o Boletim de Ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil. “Inicialmente fizemos o registro e estão sendo adotadas todas as medidas de cunho policial para apurar a responsabilidade do abandono de incapaz”, detalhou o delegado Wagner Milhardo Alves, que complementou. “Os cuidados da criança ficará a cargo da promotoria e do Ministério Público que tem uma divisão que trata de situações como esta”, concluiu.

O secretário municipal de Saúde, Audrei Rocha, falou sobre o trabalhos da prefeitura em relação ao caso. “Estamos colaborando de todas as maneiras com a Polícia Civil para elucidação do caso. Quero parabenizar a equipe da UPA, Hospital São Lucas, GCM, Polícia Militar, assistência social, equipe jurídica, que ofereceram de forma rápida e eficiente os cuidados para o bebê e também parabenizar os trabalhadores que localizaram e acionaram prontamente a saúde de Ribeirão Pires”, finalizou.

Veja vídeo do resgate: