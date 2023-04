Programa de Estágio do Grupo Reckitt tem bolsa de R$ 2,2 mil

Da Redação



O Grupo Reckitt - multinacional de bens de consumo de higiene, saúde e nutrição, que possui grandes marcas em seu portfólio, como Veja, Vanish, SBP, Sustagen, Jontex e Luftal, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023 – Liberdade para crescer sendo você.

Este primeiro ciclo do programa oferece 15 vagas (14 em São Paulo e uma em Embu das Artes), em 12 áreas diferentes da companhia, entre elas Manufatura, Marketing, Recursos Humanos e Vendas. Além da bolsa-auxílio de R$ 2,2 mil, o estagiário tem como benefícios vale-refeição ou refeitório, vale-transporte, recesso remunerado, seguro de vida, treinamento e desenvolvimento, Gympass, e assistência médica e odontológica. A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no sistema híbrido – portanto, é preciso ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

O Grupo Reckitt, que este ano completa 100 anos no Brasil, está por trás de algumas das marcas mais amadas e confiáveis do mundo. Com um ambiente dinâmico, diverso e inclusivo, os colaboradores têm liberdade para fazer a diferença e se desafiar, desenvolvendo uma carreira com propósito. O Programa de Estágio reforça a “Liberdade para crescer sendo você”, proposta de valor que a companhia oferece a todos, para que se sintam estimulados a propor ideias e contribuir de acordo com suas vivências.

Requisitos

Para participar, é necessário que o candidato esteja matriculado em um curso de Ensino Superior do tipo Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo, relacionado com as áreas disponíveis, e tenha formação prevista entre junho de 2024 e junho de 2026. O conhecimento da língua inglesa não é obrigatório, mas desejável para algumas posições.

As inscrições podem ser feitas até dia 12/05/2023, pelo site: Vaga Programa de Estágio Reckitt 2023 - Reckitt 2507891 | Vagas.com. A seleção dos futuros estagiários terá quatro etapas: análise de currículo, teste online, entrevistas e/ou dinâmicas com RH, e entrevista final com gestores. As admissões estão previstas para julho de 2023.





De estagiário a head

Um exemplo de que o Grupo Reckitt proporciona um ambiente onde todos podem ser quem são, sentindo-se capazes de desenvolver o seu potencial, é a carreira do Rafael Apostólico. O executivo começou, em 2012, como estagiário de trade marketing, foi analista, executivo e gerente. Depois, migrou para gerente de E-commerce no Brasil e, posteriormente, assumiu a área como gerente regional em Singapura, em 2020. Em 2022, ele retornou ao Brasil como head de E-commerce da Reckitt Health & Nutrition Comercial, cargo que ocupa atualmente.

“Do estagiário ao sênior, nós nos sentimos à vontade para explorar oportunidades, desenvolver novas habilidades e competências, e aprender com diferentes profissionais, porque a empresa proporciona um ambiente colaborativo, diverso e acolhedor, que inspira, estimula e engaja, sempre colocando as pessoas no centro de tudo. É uma cultura que impulsiona, de forma natural, o nosso crescimento pessoal e profissional, o que reflete diretamente no sucesso da nossa carreira e, logo, de todo o Grupo”, enfatiza Apostólico.