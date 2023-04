Adele cai no choro ao lembrar detalhes do divórcio e confessa que James Corden a ajudou durante separação

25/04/2023 | 16:11



Apesar de todo glamour, a vida das celebridades é repleta de altos e baixo fora dos holofotes. Adele, por exemplo, enfrentou momentos complicados em 2009 por conta do divórcio com Simon Konecki. Discreta com a vida pessoa, a cantora abriu uma exceção na última segunda-feira, dia 24, e desabafou sobre o assunto com James Corden.

Adele participou do quadro Carpool Karaoke, do programa The Late Late Show, e caiu no choro ao lembrar do término, confessando ainda que a família de Corden a ajudou.

- Foi o primeiro ano em que eu senti que tinha que assumir a responsabilidade de simplesmente ser adulta. No ano anterior, eu deixei Simon e tudo o mais. Mas você [Corden], Jules [a esposa do apresentador] e as crianças eram tão dedicados em cuidar de mim e de Angelo [filho de Adele e Simon], e eu lembro que você costumava fazer isso com bom humor [...] Você sempre foi como um adulto para mim - você e Julia - e vocês sempre me aconselharam, contou a cantora.