Susana Vieira enfrentou perrengue para finalizar caracterização de nova personagem: - Não quis me vender mais

25/04/2023 | 16:11



Susana Vieira está de volta às telinhas! A partir do mês de maio, o público poderá acompanhar a atriz em Terra e Paixão, nova novela das nove da Rede Globo. Na produção de Walcyr Carrasco, Susana interpretará Cândida Ferreira, dona do bar da cidade fictícia Nova Primavera.

Para viver Cândida, Susana teve que mudar o visual e aderiu fios grisalhos, mas não foi tão fácil assim. Em entrevista ao EM OFF, ela contou que enfrentou um perrengue envolvendo os fios.

- Eu curti muito (o novo visual). Só consegui esse cabelo natural de uma senhora que não quis me vender mais. Ela só conseguiu vender esses da frente e por isso que eu não consegui colocar na cabeça toda, contou.

A artista ainda brincou com a situação e garantiu que talvez procure outra senhora para complementar o visual:

- Mas eu adorei, talvez até procure outras senhoras que estejam grisalhas para complementar o cabelo e ficar assim, enquanto eu tô bonita.

Na entrevista, Susana ainda falou da expectativa para o lançamento da produção, que vai ao ar no dia oito de maio:

- Tô animada, ainda mais depois do que eu vi hoje. Só tinha visto foto, mas foto é uma coisa, movimento é outra. Eu eu estou encantada porque minhas cenas são todas no meu quarto com o Cauã Reymond. Então eu tenho um personagem maravilhoso e um homem delicioso na minha frente, disse aos risos.