Morre Harry Belafonte, ativista e cantor de Banana Boat, aos 96 anos idade

25/04/2023 | 16:10



Luto! Morreu nesta segunda-feira, dia 25, o ativista e cantor de Banana Boat, Harry Belafonte aos 96 anos de idade. A morte foi confirmada pelo jornal The New York Times.

De acordo com o veículo, que conversou com o porta-voz do artista, Belafonte morreu em sua casa após uma insuficiência cardíaca.

Com uma carreira de sucesso, ele entrou nas paradas musicais na década de 1950, e ficou conhecido como o Rei do Calypso por popularizar o ritmo nos Estados Unidos com Banana Boat (Day-O) e Jamaica Farewell.

Além da carreira musical, Belafonte tem uma longa carreira como ator em Ilha nos Trópicos, Bobby, Infiltrado na Klan, Kansas City e O diabo, a carne e o mundo. Ele também foi indicado a dezenas de premiações de música e atuação, vencendo o Festival de Cinema de Berlin, o Grammy Awards e o Emmy do Primetime.

Harry Belafonte também se destacou como um grande ativista em movimentos de direitos civis.