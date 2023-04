Carrefour tem aumento de vendas globais de 13,0% no 1º trimestre na comparação anual

25/04/2023 | 15:29



O Carrefour registrou um avanço global de 13,0% nas vendas no primeiro trimestre na comparação anual, atingindo globalmente os 22,071 bilhões de euros. Segundo comunicado publicado pela empresa nesta terça-feira, no Brasil, as vendas cresceram 5,7%, impulsionadas pela consolidação do Grupo BIG.

A companhia aponta que o Carrefour continuou ganhando market share em um ambiente marcado por desaceleração da inflação.

O e-commerce do grupo francês teve alta de 26% no período, impulsionado pelo Brasil e a França. O Carrefour iniciou ainda seu programa de recompra de ações de 800 milhões de euros, com 200 milhões concluídos até o momento, segundo o comunicado.

"Num contexto de inflação alimentar muito elevada na maior parte dos seus mercados, o Carrefour mantém o rumo e o bom momento comercial, com participação de mercado estável, e desempenho em todos os seus principais países. Os primeiros meses do ano confirmam a relevância de nossos pilares estratégicos, notadamente com um forte aumento das vendas dos nossos produtos de marca própria, que beneficiam de uma excelente aceitação por parte dos nossos clientes", afirmou o CEO da empresa, Alexandre Bompard.