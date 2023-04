Sandy fala sobre os benefícios da relactação, a mesma técnica de amamentação usada por Viih Tube

25/04/2023 | 15:10



Diversas famosas usam as redes sociais para falarem sobre as experiências como a maternidade. Um dos tópicos mais comuns nesse papo é a amamentação - e Sandy faz parte desse grupo. Através de seu perfil no Instagram, a cantora falou um pouco sobre uma técnica chamada relactação. Apesar de não ter filhos pequenos como Viih Tube, que também está utilizando essa técnica para amamentar Lua, a irmã de Junior Lima compartilhou alguns detalhes. Isso porque uma de suas seguidoras agradeceu a recomendação da artista.

- A relactação é uma técnica auxiliar de amamentação. O meu filho mamava muito, mas eu tinha dificuldade porque o meu fluxo de leite era lento.

Em seguida, a cantora aproveitou para explicar melhor como a técnica funciona:

- Ela consiste em você pegar uma garrafinha apropriada para o leite materno, ou para o suplemento, colocar uma sonda e deixá-la ao lado do peito para o bebê mamar na sonda e em você ao mesmo tempo.

Sandy também matou a curiosidade de alguns fãs aos dar spoilers sobre a carreira de Junior Lima, deixando os internautas ainda mais curiosos.

- Meu irmão está preparando um projeto lindo. Meio que é uma estreia dele na carreira solo porque antes ele tinha alguns projetos em parceria. Agora é uma carreira solo linda que ele está preparando. Eu já ouvi quase todas as músicas e estou apaixonada e impressionada demais! Apesar de eu conhecer o talento dele e saber de tudo que ele é capaz, o álbum ainda consegue superar minhas expectativas. Vocês vão amar, eu tenho certeza.

Mas, apesar de diversas notícias boas, a cantora não conseguiu evitar em deixar alguns seguidores tristes. Isso porque a artista negou a possibilidade de uma turnê com seu irmão.

- Eu estou aqui na minha carreira solo, prestes a lançar um DVD. A gente não pretende fazer outra turnê juntos de novo, não tão cedo, não falamos disso, sinto muito.