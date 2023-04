Ministro da Argentina se compromete a estabilizar câmbio e renegociar programa do FMI

25/04/2023 | 14:15



Em meio à disparada do dólar e da inflação, o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, assegurou nesta terça-feira, 25, que o governo usará "todas as ferramentas de Estado" para equilibrar a situação no mercado de câmbio. Massa informou ainda que discutirá ajustes no programa de reestruturação da dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI)

Em uma série de publicações no Twitter, o ministro descreveu um ambiente "atípico" de rumores e informações falsas sobre instrumentos financeiros ligados ao dólar.

Segundo ele, Buenos Aires pretende seguir com acordos multilaterais, a conversão do comércio com exportadores para o yuan e o pacote de desembolso com o FMI para fortalecer as reservas, diante do impacto negativo da seca. "Vamos utilizar a Justiça Criminal econômica como veículo para investigação e esclarecimento de algumas condutas e a FIU agência de inteligência e a CNV regulador financeiro para análise de operações relacionadas à lavagem de dinheiro."