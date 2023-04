Ludmilla faz festão para comemorar a chegada dos 28 anos de idade

25/04/2023 | 13:11



Ludmilla comemorou a chegada dos 28 anos de idade em grande estilo! A cantora deu uma festona no Faro Beach Club, no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira, dia 24, com uma lista de convidados recheada com muitos famosos.

A decoração da festa foi toda trabalhada em cores fortes. O bolo, por exemplo, teve seis camadas. Ludmilla chegou no local acompanhada da esposa, Brunna Gonçalves. Nas redes sociais, a influenciadora soltou uma bela declaração para a amada: É um prazer enorme estar aqui mais um ano podendo partilhar da felicidade que é ter você na minha vida. Chega a ser difícil mensurar o quanto você é importante pra mim! Por isso, te desejar tudo de melhor nessa vida chega a ser pouco mediante a tudo o que você merece! Que Deus te blinde de todo mal desse mundo e que você brilhe cada vez mais e mais? Te amo e te admiro MUITO! Obrigado por ser minha maior inspiração! Tenho muito orgulho de ser sua esposa, Feliz aniversário minha vidinha.. seja muito feliz!! Eu e você até depois do fim! Com carinho, sua bru.

A família de Ludmilla também foi em peso para a festa. Luciano Huck foi o primeiro convidado famoso a chegar. Logo depois, Duda Beat passou por lá, assim como Carla Vianna, Ana Castela, Ana Carolina, Bianca Andrade, Negra Li, Pocah, Pedro Scooby e Glória Groove.