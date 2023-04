Daniele Hypolito volta a ser internada: Não tenho ideia quantos dias vou ficar

25/04/2023 | 13:10



Melhoras! Daniele Hypolito voltou a ser internada em um hospital do Rio de Janeiro para tratar uma infecção. A ex-ginasta, de 38 anos de idade, passou mal e descobriu que está com sinusite bacteriana.

- Para me cuidar direito, o antibiótico tem que ser de 7 a 15 dias no hospital. Não tenho ideia quantos dias vou ficar aqui. Assim que terminar, eles repetem o exame para ver se posso fazer o tratamento em casa ou se o ideal é continuar no hospital. Já já eu estou boa!, disse.

Vale pontuar que ela passou pelo hospital no final do mês de março por conta de uma inflamação no rim.

Em outro momento, ela agradeceu o carinho de todos e falou que dessa vez vai ficar mais reservada:

- Desculpem pela minha ausência na rede social, mas infelizmente estou mais uma vez internada. Dessa vez, eu quis ficar mais reservada. Agradeço o carinho e a compreensão de todos.