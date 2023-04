Tatá Werneck e Rafael Vitti comentam suposta crise no casamento: Temos uma vida normal de casado

25/04/2023 | 13:11



Tatá Werneck se irritou bastante depois de ler os rumores de que ela e Rafael Vitti estariam enfrentando uma crise no relacionamento de mais de sete anos. E é claro que o casal não poderia deixar de falar sobre o assunto em um evento público, né?

Durante a coletiva da nova novela das nove da TV Globo, Terra e Paixão, os dois conversaram com o colunista Lucas Pasin e decidiram colocar um ponto final em qualquer dúvida que possa existir ainda. A humorista confessou que ficou bastante irritada com tudo que aconteceu e explicou:

- Não tem crise de casamento. A gente é um casal normal. Eu sei de onde surgiu [a fofoca], porque o Rafa tem apartamento no Recreio e ele vai lá pra pegar onda. E na pandemia não estava indo, agora está mais. E eu pensei: Em algum momento vão falar. Mas eu estava no apartamento direto.

Na sequência, a atriz também falou sobre as férias que eles curtiram com Clara Maria, filha única dos dois, e seguiu confirmando que não há nenhuma crise no casamento. Concordando com tudo que a esposa falou, Rafa confirmou a versão dos fatos e afastou ainda mais qualquer rumor de uma possível separação ou conflito:

- Eu nem leio [as notícias]. Estou em outra frequência. A gente está há sete anos juntos, temos uma vida normal de casado. Temos nossa individualidade. Estamos construindo nossa relação como casal. E eu reafirmo isso pra ela, as coisas da nossa vida temos que deixar entre a gente. Como todo mundo faz.

E é claro que não podia faltar uma declaraçãozinha nas redes sociais, né? O ator escolheu uma foto fofinha ao lado da esposa e se declarou:

Meu amor está na novela com uma super personagem que eu tenho certeza que vai surpreender a todos. Vocês não perdem por esperar esse novelão!