Bianca Andrade faz primeira aparição pública desde cirurgia

25/04/2023 | 13:11



Bianca Andrade anunciou que faria uma pausa na carreira para focar na saúde. A empresária realizou uma cirurgia de retirada da amídala e decidiu repousar por um tempo antes de retornar aos trabalhos. Na noite da última segunda-feira, dia 24, a famosa fez a primeira aparição pública desde o procedimento.

A dona da marca Boca Rosa marcou presença no festão de aniversário de Ludmilla. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, a comemoração foi avaliada em 700 mil reais. Bianca usou um ousado look all black que exibia o corpão trincado. Enquanto isso, a aniversariante fez trocas de figurino, sendo um deles avaliado em 40 mil.

A empresária, que passou um período longe das redes sociais, contou à coluna que chegou no evento preparada para curtir muito. Ao ser questionada sobre a vida amorosa, a influenciadora respondeu:

- Tomara que hoje eu me arrume. Conversei com Deus: Deus, se hoje aparecer algum boy ou girl, e que seja legal, eu estou aqui pra isso, para o crime.

Feat de Ana Castela e Ludmilla?

Ainda durante a festa - que ofereceu chinelo, perfume, óculos escuro, garrafa de cerveja personalizada, creme para o corpo e camiseta com foto de Ludmilla como brinde - Ana Castela também conversou com Lucas Pasin e indicou que um feat com a aniversariante pode surgir no futuro. A cantora sertaneja conheceu Lud pessoalmente na comemoração.

- Adoro a Ludmilla e estava ansiosa para conhecê-la. Quero aproveitar muito a festa. Quem sabe um feat? Conheço musicalmente a Lud desde que ela gravou com o Zé Felipe.