Meghan Markle e Príncipe Harry surgem em clima de romance em jogo da NBA

25/04/2023 | 13:11



Apaixonadinhos! Meghan Markle e Príncipe Harry foram flagrados no maior clima de romance durante um jogo da NBA na noite da última segunda-feira, dia 24. O casal foi acompanhar a disputa entre Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies, que aconteceu na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nos registros, feitos pelos fãs de basquete, é possível ver o casal em um momento descontraído, rindo e conversando muito. Os dois trocaram carinhos e chegaram a atrair atenção até mesmo da tradicional câmera do beijo.

O jogo ainda contou com a presença de Adam Sandler, Kris Jenner e Kim Kardashian.

Vale lembrar que, no dia 6 de maio, Príncipe Harry estará no Reino Unido para acompanhar a coroação de Rei Charles III. Meghan Markle não comparecerá ao evento, e ficará em casa para celebrar o aniversário do primogênito, Archie, que fará quatro anos de idade na mesma data.