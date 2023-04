Bruna Griphao, Amanda e Aline Wirley curtem última madrugada no BBB23, confira o que rolou

25/04/2023 | 13:11



Como já diria Ludmilla: É hoje! A final do BBB23 está marcada para a noite desta terça-feira, dia 25, e é claro que não podia faltar comemoração entre as sisters finalistas, né?

Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda ficaram juntinhas na sala de estar para conferirem suas próprias trajetórias nos 100 dias que ficaram confinadas na casa mais vigiada do Brasil. As três ficaram bastante emocionadas com o que viram e no final se declararam orgulhosas de todos os posicionamentos que tiveram.

A cantora não poupou palavras para agradecer a oportunidade de estar no programa e muito emocionada disse:

- Eu estou tão feliz. Tão grata do que eu vivi aqui. Como eu me encontrei. Como eu me amei do jeito que eu sou.

Amanda também achou que reviver as memórias foi um momento importante e muito bonito:

- É muito emocionante. Como a Aline falou, é tanta coisa que a gente esquece de pequenos detalhes e revendo assim, faz todo sentido.

Chocada com a quantidade de palavras de baixo calão que utiliza no dia a dia, Bruna Griphao não conseguiu segurar o choro:

- Nossa eu falo muito palavrão. Já era o que eu esperava. Me ver brigando é tenso, mas eu acho que os momentos bons superam os ruins.

E é claro que depois de 100 dias montando inúmeras estratégias, recalculando rotas e fazendo o possível para continuarem no confinamento, é momento de comemoração, né? A produção do BBB23 disponibilizou champanhe e outras bebidas alcóolicas para as três.

Muito animadas, as três deram aquela corridinha até a dispensa e agradeceram para as câmeras os presentes que receberam.