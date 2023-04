Charge do dia

Seri

do Diário do Grande ABC



25/04/2023 | 12:44



O medo que os moradores do Rudge Ramos sentem pela falta de segurança nas ruas da região é explícito. Portões com grades altas e pontiagudas, travas e câmeras de segurança espalhadas pelas casas, grupos nas redes sociais para alertar sobre casos de assalto são algumas das maneiras encontradas pela vizinhança para tentar conter a onda de criminalidade. Mesmo assim, os roubos e furtos no bairro aumentaram 59,5% entre 2021 e 2022, segundo dados do 2º DP (Distrito Policial) fornecidos pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).