Governo da Suécia expulsa 5 funcionários da embaixada da Rússia por suspeita de espionagem

25/04/2023 | 12:40



A Suécia informou nesta terça-feira, 25, à Rússia que cinco funcionários da embaixada russa em Estocolmo foram convidados a se retirar do país por suspeita de espionagem. O Ministro de Relações Exteriores sueco, Tobias Billström, disse que as atividades dos funcionários são "incompatíveis" com seu status diplomático.

O anúncio foi feito cerca de duas semanas após a Noruega informar a expulsão de 15 diplomatas russos sob a mesma alegação. Alarmados com a invasão da Ucrânia pela Rússia no ano passado, a Suécia e a vizinha nórdica Finlândia se inscreveram para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em maio, buscando proteção sob o guarda-chuva de segurança da organização.

A Finlândia aderiu à aliança militar em 4 de abril. No entanto, as objeções de Turquia e Hungria, membros da Otan, atrasaram o processo para a Suécia, que evitou alianças militares por mais de 200 anos. Fonte: Associated Press