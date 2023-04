Conselho da Uefa pede mais clareza nas regras para definir toque de mão na bola

25/04/2023 | 12:18



O Conselho de Futebol da Uefa se reuniu em Nyon, na Suíça, nesta terça-feira, para discutir tópicos relacionados às regras do futebol e à arbitragem. Embora tenha feito uma avaliação positiva da atuação dos árbitros na Europa, o grupo formado por nomes icônicos do futebol, como Zinedine Zidane e Paolo Maldini, recomendou que sejam adotados critérios mais claros para a marcação de infrações por toque de mão na bola a partir da próxima temporada.

Uma das orientações é que a Uefa esclareça que não há infração se a bola tocar na mão do atleta após desviar em seu próprio corpo, assim como nos casos de toque involuntário nos quais a bola não esteja indo em direção ao gol. O conselho também destaca que nem todo toque de mão após um chute ao gol deve ser causa de advertência.

Outra recomendação é o lançamento de uma iniciativa junto à Associação Internacional de Futebol, órgão responsável por regulamentar as regras do futebol, para mudar a regra que prevê a expulsão do jogador quando um toque de mão impede um gol ou chance clara, independentemente da intenção. Na avaliação do conselho, o atleta só deve ser expulso caso coloque a mão na bola deliberada e intencionalmente.

"Pode parecer banalidade, mas erros acontecem, e não devemos estigmatizá-los, influenciados pela camisa que vestimos. A regra da mão na bola, por exemplo, sempre irá gerar discussões, mas podemos torná-la mais consistente e alinhada com a verdadeira natureza do jogo", afirmou o ex-meio-campista croata Zvonimir Boban, um dos membros do Conselho ao lado de outros ex-jogadores e treinadores.

A reunião contou coma presença de Eric Abidal, Rafael Benítez, Fabio Capello, Petr Cech, Luís Figo, Robbie Keane, Jürgen Klinsmann, Ronald Koeman, Philipp Lahm, Michael Laudrup, Paolo Maldini, Roberto, Martínez, Predrag, Mijatovic, Gareth Southgate, Patrick Vieira, Rudi Völler, Javier Zanetti e Zinedine Zidane.

O grupo também pede aos árbitros que sejam mais incisivos para punir comportamentos antidesportivos, especialmente quando os jogadores tentam enganar a arbitragem simulando uma lesão ou ter sofrido uma falta.