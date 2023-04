21 Irmãos Amigos. Andreenses presentes. Abertura à Memória. E uma foto para a história.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/04/2023 | 07:45



O burro é o símbolo do clube – vejam no estandarte da foto nas mãos de Gianna Roselli Venâncio, colaboradora desta página “Memória”.

“Memória” que participou da mais recente reunião do Clube dos 21 Irmãos-Amigos de Santo André.

E quantos nomes conhecidos. Fomos apresentados pelo Vanderlei Retondo, presença constante na “Palavra do Leitor” do Diário e também colaborador da Memória.

Lá estavam a professora Marly Cammarosano, Regina Fedri de Almeida (e como foi bom falar do querido professor Eliseu Fedri), Sérgio Lazzarini (que está separando material para “Memória”).

E mais: o time dos Napoleão, com Silvia, Gilda e Nolberto, Antonio Oliveira, João Batista Gusmão, Paulo Serra (o pai), Júlio Biteli, cujo pai foi o segundo despachante policial em Santo André, e todos os demais.

“Memória” renovou seu estoque de pautas. Fez novos amigos. E aprendeu muitas coisas.

Um exemplo: por que 21 amigos? Porque, na época da sua fundação, o Brasil possuía 21 Estados em sua Federação. E cada um dos 21 pioneiros representou um Estado.

Em Santo André, o presidente atual, Luiz Carlos Barbosa de Lima, representa Brasília (uau...).

Ganhamos um lindo certificado. Tiramos fotos. E contamos com a colaboração de Gianna, que identificou esta foto para “Memória”.

NA FRENTE – Lenice Mateus de Oliveira (a primeira à esquerda), Anabela Lazzarini, Regina Serra, Elisabete Fedri de Paiva, Leni Retondo, Marly Cammarosano, Regina Fedri de Almeida e Ruth Soares.

AO CENTRO: Luiz Carlos Barbosa de Lima, Sérgio Lazzarini, Silvia Roselli Napoleão, Gilda Roselli Napoleão, Eleni Zanetti Sgarbi, Nolberto Silvio Napoleão, William Cesar Moreira, Gian de Almeida, Edson Roberto Soares e Gianna Roselli Venâncio.

AO FUNDO: Vanderlei Retondo, Eduardo Matos Levado, Celi Bárbara Sangalo, Antonio Oliveira e Paulo Serra.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

ANDREENSES. Quarta-feira, 19 de abril de 2023. O Clube dos 21 Irmãos-Amigos de Santo André reunido: a fundação em 13 de fevereiro de 1985

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 25 de abril de 1993 – ano 34, edição 8370

SANTO ANDRÉ – A Câmara Municipal iria finalmente cumprir a lei municipal 6.404, que aprovou em 21 de abril de 1988 a proibição do fumo no plenário. O pedido partiu do vereador Israel Santana.

CLUBE – Aramaçan elege novo presidente: 143 conselheiros iriam escolher, no dia seguinte, entre Álvaro Nosé (da situação, candidato a reeleição), e Antonio Alba, da oposição. Reportagem: Edélcio Cândido.

ESPECIAL – Brigas agitam as turmas de bairro. As repórteres Isabel Contadório e Mirla Silva percorreram Santo André e traçaram o perfil de turmas no Bom Pastor, Capuava, Casas Populares, Jardim Stela, Parque das Nações, Santa Terezinha e Vila Lucinda.

As turmas foram fotografadas por J. B. Ferreira e Wilson Magão.

“Eles têm em comum a descontração própria da idade. Não temem nada, nem mesmo a morte”, escreveram nossas colegas de Redação.

EM 26 DE ABRIL DE...

1903 – Emenegildo Bassollo cai ao subir em um trem na Estação de São Bernardo, hoje Santo André. Luxa o braço esquerdo. É internado no Hospital da Misericórdia, com guia preenchida pelo Dr. Rudge Ramos, 1º delegado de Polícia.

1913 - João Gava nasce no Bairro dos Meninos, em São Bernardo. Morou em Diadema, no Centro de São Bernardo, em Santo André e em Santos, onde faleceu aos 109 anos.

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

JOÃO GAVA. Falecido em 2012, foi o mais idoso colaborador da página Memória

1948 - Sociedade Amigos de São Caetano fazia a entrega de representação à Assembleia Legislativa, solicitando a emancipação do Distrito de São Caetano, que pertencia a Santo André.

1953 - Imprensa local informava que o governo do Estado construiria, imediatamente, uma estrada interligando São Bernardo a Santo André. Era o início dos esforços para pavimentação e alargamento da avenida Pereira Barreto, construída em 1895.

Até o final do século passado a interligação Santo André-São Bernardo era feita, exclusivamente, pelo Caminho do Pilar.

1973 - Dia da assinatura de um tratado entre Brasil e Paraguai que permitiria a construção da hidroelétrica de Itaipú (então a mais potente do mundo) em águas do rio Paraná, na divisa entre os dois países (1973).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Monteiro Lobato (1880) e Tabatinga (1925).

Em Santa Catarina: Abdon Batista, Celso Ramos, Forquilhinha, Iraceminha, Itapoá, José Boiteux, Lindóia do Sul, Serra Alta, Timbó Grande, Tunápolis e Vitor Meireles.

E mais: Barra do Ouro (TO), Boa Esperança do Iguaçu e Cruzeiro do Iguaçu (PR), Buritinópolis (GO) e Nova Olinda (CE).

HOJE

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

Dia da celebração da primeira missa no Brasil (1500).

Dia do Goleiro

Nossa Senhora do Bom Conselho

26 de abril

Dedicação à NS do Bom Conselho tem origem em 1467 na cidade de Genazzano, perto de Roma.

Fonte: Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, 2023.

Ilustração: blog “Sou todo teu, Maria”

Arte: Paulo César Nunes