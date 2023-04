Gabi Prado explica o motivo de estar fazendo rinoplastia pela segunda vez: A ponta do nariz desceu

25/04/2023 | 12:10



Gabi Prado usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 25, para compartilhar os altos e baixos do mundo das cirurgias plásticas. Isso porque a ex-A Fazenda precisou realizar a rinoplastia pela segunda vez por conta de um erro.

Nos Stories, ela explicou:

- Eu tinha desvio de septo nasal e começou a me atrapalhar muito. Depois tive apneia do sono, eu acordava muito cansada e chegou no limite que precisei operar de qualquer forma. Já que tinha que fazer a cirurgia, pensei: Por que não dar uma afinadinha e levantar a ponta? A pressão a estética bateu. Pedi para o doutor e assim fiz. Ficou super discreto, ficou lindo, da forma que eu queria, não mudou muito. [...] Porém eu não fiz o pós direito. Com 11 dias, saí de casa e fui jogar boliche e a ponta do nariz desceu. Me incomoda muito.

E completou:

- Vou ter que refazer a ponta do nariz de novo. Acho que vou ter que tirar cartilagem da orelha ou da costela. É isso... vivendo e aprendendo.

Algumas horas depois, ela apareceu no hospital com o nariz enfaixado.

- A cirurgia foi um sucesso!