Hailey Bieber relembra cirurgia no coração e fala de estado de saúde: Me sentindo forte e saudável

25/04/2023 | 12:10



Hailey Bieber usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 24, para relembrar o procedimento cirúrgico que realizou em 2022. A esposa de Justin Bieber foi diagnosticada com um condição conhecida como PFO (Patent Foramen Ovale), que é quando o paciente tem um buraco no coração.

Ao postar um clique no hospital, Hailey escreveu:

Nesta época, no ano passado, fiz um procedimento para fechar um buraco que tinha no coração, conhecido como PFO (Patent Foramen Ovale). Após ter um AVC transitório. Muito grata por ter encontrado isso e tê-lo fechado e muito grata por meus médicos incríveis.

A modelo ainda aproveitou para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. No final do texto ela comemorou:

Um ano depois, estou me sentindo forte e saudável.

Que bom, né?