PARANAPIACABA. Um vídeo sobre a Vila. Os novos passos do Lira. A bola vai rolar no Serrano.

Eles estudam a Vila Ferroviária e participam diretamente das obras de revitalização atualmente executadas. E falam, especificamente, do complexo do antigo Cine Lira e do Estádio do Serrano, hoje o mais antigo do Brasil.

Dino Tintori, avô do historiador Mauricio Tintori Piqueira, foi morador e comerciante em tempos antigos na parte alta de Paranapiacaba. Depois mudou para o bairro Santa Terezinha.

Vicente Lamarca, jornalista, pai de Eric, lançou dois livros sobre Paranapiacaba, em linguagem jornalística, com o intuito de popularizar a Vila Ferroviária.

“É uma luta constante. Paranapiacaba está conseguindo se manter. De 1997, quando fui lecionar no lugar, até hoje, observo muitas melhorias. O turismo tem ajudado muito”, comenta Eric Lamarca.

“O Cine Lira era um espaço suntuoso, com a cabine de projeção no lado externo do anfiteatro. O complexo abrigava uma escola primária fundada em 1900 para os filhos dos ferroviários que morariam na Vila”, informa Mauricio Tintori.

A íntegra da entrevista de Eric e Mauricio está no DGABC-TV com acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 25 de abril de 1993 – ano 34, edição 8370

MANCHETE – Itamar (presidente da República) decreta o fim da recessão. Governo promete cortar despesas.

GASTRONOMIA – Polenta atrai comilões há séculos.

Gostoso, barato e nutritivo, o prato combina com vários cardápios e já se tornou uma tradição italiana no Grande ABC.

A repórter Angélica Kenes Nicoletti entrevistava Augusta Fioravante Thomé, 85 anos, que mostrava como se corta a polenta com linha.

DONA AUGUSTA. Polenta é o cardápio predileto dos 12 netos

EM 25 DE ABRIL DE...

1903 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (hoje da Serra): com grande solenidade, realizar-se-ão as festas de Santa Cruz, nesta localidade.

São festeiros o sr. João Martins e a sra. Carmem Midolla (ou seria Midoli?).

A julgar pelos preparativos, parece-nos haver muita pompa.

1953 - Iniciava-se a distribuição de arroz no Grande ABC. Havia uma crise muito grande no setor e as prefeituras resolveram adquirir o gênero diretamente nas fontes produtoras.

1968 – Inaugurada a Fundação das Artes de São Caetano.

HOJE

Dia do Contabilista. Data instituída em 1925.

Dia do Despachante Aduaneiro

Dia Mundial da Luta contra a Malária

Dia do Telégrafo Sem Fio

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itaberá e Tejupá.

Pelo Brasil: Acrelândia (AC), Arroio do Sal (RS), Brasilândia (MS), Caldeirão Grande (BA), Itacoatiara (AM) e Trajano de Moraes (RJ).

São Marcos

25 de abril

Foi discípulo de Pedro, acompanhou Paulo, redigiu o segundo Evangelho e pregou no Egito.

