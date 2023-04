Saiba quais são os cursos de tecnologia mais demandados pelas empresas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/04/2023 | 11:55



Segundo levantamento realizado pela Alura Para Empresas, solução corporativa para desenvolvimento de pessoas em tecnologia do ecossistema Alura, houve um crescimento de 76% no interesse por cursos de tecnologia em 2022. Dentro desse movimento, alguns conteúdos estão se destacando como os mais demandados pelo mercado, como Excel e GitHub, além de outras formações nas áreas de Front-End e DevOps.

É possível observar que os cursos mais introdutórios e básicos dentro do universo das digital skills – em português, habilidades digitais – são alguns dos mais procurados nos ambientes corporativos. Ainda segundo levantamento da Alura Para Empresas, apenas em 2022, foram mais de 80 mil conclusões em cursos de Excel dentro das empresas. O que aponta para uma movimentação por parte das empresas em acompanharem a transformação digital que vem se intensificando na maior parte dos segmentos, englobando colaboradores de setores para além do mercado de TI.

Ainda assim, produtos diretamente ligados à área de tecnologia também estão sendo requisitados pelas empresas, visto que o ramo está em constante aquecimento tanto para iniciantes como para profissionais já estabelecidos que querem crescer na carreira. Portanto, junto a conteúdos de Data Science, os quais podem auxiliar integrantes de diferentes times, as marcas estão cada vez mais apostando em temas de programação, como Java, e Front-End, como HTTP.

De acordo com Adriano Almeida, cofundador e COO da Alura, a alta demanda pelos cursos de tecnologia comprova que o contexto de intensa migração profissional e da digitalização de processos trouxe o crescimento de uma cultura voltada para o aprimoramento. “Mergulhar no universo digital favorece àqueles que já estão no ramo e aos entrantes, uma vez que a empresa pode treinar os mais experientes para novos desafios e poupar custos de contratação, ou formar pessoas qualificadas internamente, criando um verdadeiro investimento para os negócios a longo prazo”, diz.

O executivo também ressalta que a busca pelo aprendizado dentro das empresas serve como uma ferramenta para resguardar as instituições como um todo. “Ao manter um mindset de uma educação contínua, as companhias conseguem estruturar um método de proteção durante crises, considerando o desenvolvimento de soluções mais eficientes e produtos mais em pauta com o mercado. Ou seja, é uma forma de promover inovação, bem como construir políticas de geração de valor consistentes e saudáveis”, finaliza.

Confira o ranking com os 10 cursos de tecnologia mais demandados por empresas:

Git e GitHub: controle e compartilhe seu código (DevOps) HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos (Front-End) HTML5 e CSS3 – Parte 1: crie uma página da Web (Front-End) AWS Certified Cloud Practitioner: Domain 1 e 2 (DevOps) Java OO: entendendo a Orientação a Objetos (Programação) Javascript e HTML: desenvolva um jogo e pratique lógica de programação (Programação) Java JRE e JDK: compile e execute o seu programa (Programação) Spring Boot API REST: construa uma API (Programação) HTML5 e CSS3 – Parte 2: posicionamento, listas e navegação (Front-End) Java Polimorfismo: entenda herança e interfaces (Programação)