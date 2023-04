Tricolor tenta evitar fiasco contra Ituano pela Copa do Brasil

Heitor Mazzoco

do Diário do Grande ABC



25/04/2023 | 11:40



Depois de um jogo ruim diante de quase 30 mil torcedores, em casa, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Ituano, o São Paulo vai a Itu, nesta terça-feira (25), para decidir quem avança para oitavas de final da competição. Vale lembrar que, pelo lado financeiro, o time que passar para próxima fase receberá R$ 2,1 milhões. O campeão da Copa do Brasil recebe R$ 70 milhões.Na partida desta terça, o técnico Dorival Júnior deve fazer mudanças pontuais na equipe principal. Raí Ramos, por exemplo, não pode atuar pelo tricolor por ter jogado duas partidas da competição pelo Ituano. Dorival chegou na última semana para substituir Rogério Ceni. No retorno ao tricolor, Dorival esteve na vitória do São Paulo por 3 a 0 contra o América-MG pela segunda rodada do Brasileirão, no último sábado (22). no mesmo dia, pela série B, o Ituano encarou o Tombense, em Minas Gerais, e foi goleado por 3 a 0. A partida pela Copa do Brasil será no Estádio Novelli Júnior. às 21h30, desta terça. Na primeira partida, as equipes ficaram no empate sem gols. Novo empate leva a disputa para os pênaltis.