Nos EUA, presidente Joe Biden anuncia campanha à reeleição em 2024

25/04/2023 | 10:32



O presidente americano, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira, 25, sua campanha à reeleição pelo partido democrata para buscar um segundo mandato à Casa Branca em 2024. Em vídeo de cerca de 3 minutos, publicado em seus canais oficiais, Biden destacou principalmente a defesa da liberdade e de direitos fundamentais em uma nação polarizada, temas semelhantes à sua campanha de 2020.

"Toda geração tem um momento em que deve defender a democracia. Defender suas liberdades fundamentais. Eu acredito que esse é o nosso momento. É por isso que estou concorrendo à reeleição como presidente dos Estados Unidos. Junte-se a nós. Vamos terminar o trabalho", escreveu em suas redes sociais.

Biden possivelmente concorrerá contra o ex-presidente Donald Trump, do partido republicano, que ainda não confirmou campanha, mas que é um dos principais nomes a concorrer ao cargo em 2024. Entretanto, Biden enfrenta um cenário eleitoral diferente de 2020, em meio a um ciclo de aperto monetário do Federal Reserve (Fed) na luta contra a alta inflação americana e com incertezas sobre se a maior economia do mundo entrará em recessão ainda e 2023.

Atualmente, apenas 42% dos eleitos aprovam seu trabalho, segundo pesquisa do The Wall Street Journal. Com 80 anos, Biden é o presidente dos EUA mais velho da história do país.