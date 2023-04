Justiça autoriza emprego de Força-Tarefa por 45 dias em apoio ao Estado de Pernambuco

25/04/2023 | 10:33



O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força-Tarefa, por 45 dias, no período de 26 de abril a 9 de junho de 2023, em apoio ao Estado de Pernambuco. A força-tarefa irá exercer atividades de instrução, adestramento, nivelamento de procedimentos e apoio nos serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. A Portaria com a determinação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 25. De acordo com o texto, o número de profissionais a ser disponibilizado vai obedecer ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação.